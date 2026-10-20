На Кубани за 9 месяцев выписали почти 1,5 млн рублей штрафов за незаконные свалки

В Краснодарском крае за январь—сентябрь 2026 года за нарушения в сфере обращения с отходами назначили административные штрафы и предупреждения на общую сумму 1,47 млн руб. К ответственности привлекли 85 человек, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве природных ресурсов региона.