На Кубани за 9 месяцев выписали почти 1,5 млн рублей штрафов за незаконные свалки
В Краснодарском крае за январь—сентябрь 2026 года за нарушения в сфере обращения с отходами назначили административные штрафы и предупреждения на общую сумму 1,47 млн руб. К ответственности привлекли 85 человек, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве природных ресурсов региона.
Всего за девять месяцев в крае выявили 32 несанкционированные свалки, половину из которых уже ликвидировали. К концу сентября 16 мест незаконного размещения отходов оставались не устраненными. Уборку проводили по инициативе минприроды силами муниципальных администраций и собственников земельных участков.
Нарушителей привлекали к ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ. Административная норма предусматривает наказание за несанкционированное размещение и накопление отходов производства и потребления, а также выгрузку мусора из транспортных средств в неустановленных местах.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за январь—август 2026 года в Краснодарском крае собрали 1,41 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,51 млн тонн). Одновременно зафиксировано резкое падение объемов сортировки: на обработку поступило 599,3 тыс. тонн ТКО против 781,8 тыс. тонн годом ранее — снижение составило 23,3%. По состоянию на 1 сентября 2026 года на сортировку направили лишь 42,4% от всего объема собранных отходов.