В Первоуральске после смерти ребенка в пожаре возбуждено уголовное дело

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в день трагедии мама была в гостях в Первоуральске. «Дома оставались бабушка и другой ребенок. Заметив возгорание, мальчик предупредил об этом бабушку. Она вышла из дома, потом мальчик спас собаку, которая также могла пострадать от возгорания. Но, к сожалению, сам ребенок спастись не успел», — отметил полковник Горелых.