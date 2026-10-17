В Первоуральске после смерти ребенка в пожаре возбуждено уголовное дело
В Первоуральске СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ) после гибели ребенка в пожаре, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что причиной пожара могла стать неисправность печного отопления из-за разрушенного состояния печки.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в день трагедии мама была в гостях в Первоуральске. «Дома оставались бабушка и другой ребенок. Заметив возгорание, мальчик предупредил об этом бабушку. Она вышла из дома, потом мальчик спас собаку, которая также могла пострадать от возгорания. Но, к сожалению, сам ребенок спастись не успел», — отметил полковник Горелых.