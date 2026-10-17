Объем выданных в сентябре потребкредитов сократился на 8% в Удмуртии
И достиг 3,5 млрд рублей
В сентябре в Удмуртии выдали потребкредитов на 3,5 млрд руб., что меньше показателя предыдущего месяца на 8,1%. Об этом сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
«Выдача кредитов наличными в сентябре несколько сократилась и в целом остается на не очень высоком уровне. Прежде всего, это обусловлено денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части высоких ставок и введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, банки продолжают предъявлять высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков, снижая риски.
В целом по РФ объем займов за месяц снизился на 9,9%, до 352 млрд руб. В то же время количество выданных потребкредитов сократилось на 0,8%, до 2,16 млн.
Напомним, жители Удмуртии в сентябре установили 7,9 тыс. самозапретов на кредиты. Это на 6,7% больше, чем было в августе.