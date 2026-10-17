Объем выданных в сентябре потребкредитов сократился на 8% в Удмуртии

«Выдача кредитов наличными в сентябре несколько сократилась и в целом остается на не очень высоком уровне. Прежде всего, это обусловлено денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части высоких ставок и введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, банки продолжают предъявлять высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков, снижая риски.