Число самозапретов на кредиты в Удмуртии выросло почти на 7% в сентябре

В целом по РФ граждане в сентябре установили 735 тыс. самозапретов, что на 10,5% больше, чем в августе. При этом россияне сняли 250,6 тыс. таких ограничений. Это на 6,3% меньше, чем в предыдущем месяце. Закон о самозапрете на займы заработал 1 марта 2025 года.