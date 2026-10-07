Число самозапретов на кредиты в Удмуртии выросло почти на 7% в сентябре
07.10.2026, 11:02
7,9 тыс. самозапретов на кредиты установили жители Удмуртии в сентябре. Это на 6,7% больше, чем в августе, подсчитал «Ъ-Удмуртия» по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Большую часть из них, или 7,3 тыс., оформили через «Госуслуги».
«В сентябре количество установленных гражданами самозапретов несколько выросло по сравнению с августом, что, скорее всего, объясняется сезонным фактором. В целом спрос на установку самозапретов со стороны граждан в последние месяцы остается достаточно стабильным»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
В целом по РФ граждане в сентябре установили 735 тыс. самозапретов, что на 10,5% больше, чем в августе. При этом россияне сняли 250,6 тыс. таких ограничений. Это на 6,3% меньше, чем в предыдущем месяце. Закон о самозапрете на займы заработал 1 марта 2025 года.