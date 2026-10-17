«Салават Юлаев» в гостях выиграл у «Амура»

Первый гол забил защитник Дмитрий Костенко с передач Артема Шварева и Григория Кузьмина: на 14-й минуте хабаровчане реализовали большинство. В конце первого периода «Амур» забросил вторую шайбу, однако гол судьи не засчитали, так как забит он был после истечения времени периода.