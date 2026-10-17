«Салават Юлаев» в гостях выиграл у «Амура»
К началу второго периода уфимцы проигрывали 0:3
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в Хабаровске победил местный «Амур» со счетом 4:3.
Первый гол забил защитник Дмитрий Костенко с передач Артема Шварева и Григория Кузьмина: на 14-й минуте хабаровчане реализовали большинство. В конце первого периода «Амур» забросил вторую шайбу, однако гол судьи не засчитали, так как забит он был после истечения времени периода.
Тем не менее, на 21-й секунде второго периода хозяева удвоили преимущество, вновь использовав удаление уфимцев. Шайбу забросил защитник Вячеслав Войнов (ассистенты — Олег Ли и Кирилл Пилипенко). Через четыре минуты счет стал 3:0; голом отличился нападающий Федор Храпов, а голевые передачи записаны на Рауля Акмальдинова и Кирилла Уракова.
«Салават Юлаев» вернулся в игру к середине второго периода. На седьмой минуте форвард Шелдон Ремпал с передач Никиты Зоркина и Девина Броссо сделал счет 1:3. Спустя четыре минуты забил нападающий Александр Жаровский, которому ассистировали Ярослав Цулыгин и Девин Броссо. Не прошло и минуты, как уфимцы сравняли счет: точный бросок удался Денису Орловичу-Грудкову (ассистенты — Максим Загребин и Максим Кузнецов).
Три гола «Салавата Юлаева» вынудили тренерский штаб «Амура» взять тридцатисекундный тайм-аут. Кроме того, команда заменила вратаря Максима Дорожко на Александра Трушкова.
На исходе второй минуты третьего периода нападающий гостей Мэттью Маджио установил окончательный счет. Его ассистентами стали Александр Жаровский и Максим Загребин.
В конце матча «Амур» заменил вратаря на шестого полевого игрока, но изменить счет не удалось. Безуспешными оказались и попытки «юлаевцев» забросить шайбу в пустые ворота.
Послезавтра «Салават Юлаев» во Владивостоке сыграет с «Адмиралом».