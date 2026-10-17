Выезд на встречную полосу стал причиной ДТП с четырьмя машинами в Удмуртии
По предварительной информации, 55-летний водитель «Лады Ларгус» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Исузу» в ДТП с четырьмя автомобилями в Удмуртии вечером 16 октября, сообщили в Госавтоинспекции региона. Авария произошла на участке федтрассы в Алнашском районе около 19:20.
После первого столкновения грузовик тоже оказался на встречной полосе и врезался в «Ладу Весту» и «Тойоту Рав-4» под управлением 36- и 33-летних мужчин. После этого грузовик съехал в кювет.
Водитель «Ларгуса» скончался до приезда медработников, а водителю грузовика оказали разовую медпомощь. Больше пострадавших нет. Погибшего достали сотрудники противопожарной службы комитета по ГО и ЧС.