Три легковых автомобиля и один грузовик столкнулись на федтрассе в Удмуртии

Грузовик «Исузу» и три легковых автомобиля — «Тойота Рав-4», «Лада Веста» и «Лада Ларгус» — столкнулись на федеральной трассе в Алнашском районе Удмуртии. Об этом сообщил в Мах председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Водитель «Ларгуса» погиб на месте, а водитель грузовика получил травмы.