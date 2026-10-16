Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №192

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Удмуртия

Три легковых автомобиля и один грузовик столкнулись на федтрассе в Удмуртии

Грузовик «Исузу» и три легковых автомобиля — «Тойота Рав-4», «Лада Веста» и «Лада Ларгус» — столкнулись на федеральной трассе в Алнашском районе Удмуртии. Об этом сообщил в Мах председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Водитель «Ларгуса» погиб на месте, а водитель грузовика получил травмы.
1/31/3

Андрей Шуткин, Мах

2/32/3

Андрей Шуткин, Мах

3/33/3

Андрей Шуткин, Мах

ДТП произошло сегодня около 19:17. «На место приехали огнеборцы нашей Государственной противопожарной службы. Они деблокировали и погибшего водителя, и пострадавшего»,— написал господин Шуткин.
Госавтоинспекция Удмуртии устанавливает причины и обстоятельства происшествия.