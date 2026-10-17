Власти Дагестана договорились о приеме 7 тысяч тонн винограда «Молдова»
Власти Дагестана договорились с АО «Кизлярский коньячный завод» о дополнительном приеме 7 тыс. тонн винограда сорта «Молдова» на переработку. Закупочная цена составит 48 руб. за 1 кг, то есть стоимость всего объема достигнет 336 млн руб., сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Решение принял Комитет по виноградарству и алкогольному регулированию республики после совещания под руководством врио заместителя председателя правительства Дагестана Альберта Хасауова. Поводом стали обращения производителей, сообщавших о сложностях со сбытом урожая и низкой экономической отдаче сорта.
Проблема возникла в Каякентском районе, одном из основных центров виноградарства республики. Местные аграрии еще в сентябре на совещании с участием заместителя председателя комитета Ахмеда Ахмедова заявили, что не имеют стабильных каналов реализации «Молдовы», а переработчики предлагают заниженные цены. Глава района Магомед Эльдерханов также поднял вопрос логистики доставки ягоды на Кизлярский коньячный завод. По итогам встречи администрация поручила подготовить обращения в профильные ведомства.
Причины затруднений отражены в письмах виноградарей Каякентского района, которые общественная организация «Справедливость» направляла руководству республики в сентябре 2025 года и июне 2026 года. Авторы указывали, что значительная часть местных площадей занята столовым сортом «Молдова», однако винзаводы снижали закупочные цены и отказывались принимать ягоду у арендаторов, владельцев личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. В 2025 году из-за неблагоприятной погоды и отказа заводов от закупок часть урожая пропала; только в селе Каранайаул, по данным авторов обращений, заброшенными оказались около 40 га виноградников.
В республиканском комитете объясняли, что мелкие хозяйства нередко не могут сдать продукцию из-за отсутствия паспортов виноградных насаждений и данных в федеральном реестре. Ведомство рекомендовало заранее заключать договоры с заводами, объединяться в сельскохозяйственные потребительские кооперативы, регистрировать ИП или КФХ, а также учитывать изменение рыночного спроса: переработчики все активнее ориентируются на мускатные и белые сорта.
«Молдова» остается одной из наиболее распространенных культур в Дагестане: под нее отведено 4,9 тыс. га. При этом в 2025 году республика собрала 302,1 тыс. тонн винограда на площади 24 тыс. га, что составило 38% общероссийского сбора — 818 тыс. тонн. На переработку направили 241 тыс. тонн, на 7 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Кизлярский коньячный завод способен перерабатывать более 40 тыс. тонн винограда за сезон и в прошлом сезоне переработал 58,5 тыс. тонн.
Дополнительный контракт на 7 тыс. тонн позволит производителям реализовать урожай, который иначе мог остаться непроданным, и сократить финансовые потери. Для отрасли это также означает увеличение загрузки перерабатывающих мощностей: весь дополнительный объем «Молдовы» направят на производство алкогольной продукции.