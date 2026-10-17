Власти Дагестана договорились о приеме 7 тысяч тонн винограда «Молдова»

Причины затруднений отражены в письмах виноградарей Каякентского района, которые общественная организация «Справедливость» направляла руководству республики в сентябре 2025 года и июне 2026 года. Авторы указывали, что значительная часть местных площадей занята столовым сортом «Молдова», однако винзаводы снижали закупочные цены и отказывались принимать ягоду у арендаторов, владельцев личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. В 2025 году из-за неблагоприятной погоды и отказа заводов от закупок часть урожая пропала; только в селе Каранайаул, по данным авторов обращений, заброшенными оказались около 40 га виноградников.