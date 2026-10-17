Поезд Назрань — Москва задел автомобиль на станции Богословская

Причину выезда автомобиля на пути в сообщении железной дороги не называют. Также не раскрыты марка автомобиля, число людей в салоне, степень повреждений машины и обстоятельства появления водителя на станции. Эти данные, вероятно, установят сотрудники ГИБДД и транспортной полиции. Официальных публикаций Госавтоинспекции Ставропольского края именно по этому ДТП в открытых источниках пока не обнаружено.