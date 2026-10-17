Поезд Назрань — Москва задел автомобиль на станции Богословская
На станции Богословская Северо-Кавказской железной дороги в Ставропольском крае 17 октября в 4:10 поезд №145 сообщением «Назрань — Москва» по касательной столкнулся с легковым автомобилем. Происшествие случилось вне железнодорожного переезда, сообщили в пресс-службе СКЖД.
Машинист увидел автомобиль на пути и включил экстренное торможение. Тормозного пути не хватило: состав задел машину. По предварительным данным железной дороги, в ДТП никто не пострадал, подвижной состав с рельсов не сошел.
Уже в 4:19, через девять минут после аварии, поезд №145 продолжил движение по маршруту. Движение других пассажирских поездов по участку не нарушалось.
Причину выезда автомобиля на пути в сообщении железной дороги не называют. Также не раскрыты марка автомобиля, число людей в салоне, степень повреждений машины и обстоятельства появления водителя на станции. Эти данные, вероятно, установят сотрудники ГИБДД и транспортной полиции. Официальных публикаций Госавтоинспекции Ставропольского края именно по этому ДТП в открытых источниках пока не обнаружено.
Станция Богословская находится в селе Кочубеевском Ставропольского края. Инцидент произошел на фоне внимания к безопасности на железнодорожных переездах региона. По данным региональных СМИ, за 2025 год на переездах СКЖД зафиксировали 38 ДТП, в них погибли пять человек. В Ессентуках 7 октября поезд сбил мужчину в районе Боргустанского шоссе; пострадавший скончался на месте.
В СКЖД призвали водителей соблюдать правила при пересечении железнодорожных путей и проявлять внимательность. Для поезда №145 задержка составила девять минут; по расписанию состав должен пройти Россошь в 18:47, Лиски — в 20:37 и Воронеж — в 22:35.