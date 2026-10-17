Spiegel: в поджоге Starlink в Польше подозревают «связанную с Россией» турецкую ОПГ

Как сообщает издание, по делу о поджоге в немецком городе Нюртинген были задержаны двое граждан Турции: 38-летний Умит Э. и 34-летний Мюслюм Т. По версии «нескольких спецслужб», эти мужчины могли принадлежать к группировке Daltons или, по крайней мере, получить заказ от ее членов. В свою очередь, Daltons якобы могла «получить приказ о совершении нападения от российских спецслужб».