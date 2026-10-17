Spiegel: в поджоге Starlink в Польше подозревают «связанную с Россией» турецкую ОПГ
Поджог станции Starlink в Польше в сентябре могла устроить турецкая преступная группировка «по поручению российских спецслужб», пишет Der Spiegel. Издание утверждает, что эта версия «подтверждена независимыми источниками из нескольких стран».
Как сообщает издание, по делу о поджоге в немецком городе Нюртинген были задержаны двое граждан Турции: 38-летний Умит Э. и 34-летний Мюслюм Т. По версии «нескольких спецслужб», эти мужчины могли принадлежать к группировке Daltons или, по крайней мере, получить заказ от ее членов. В свою очередь, Daltons якобы могла «получить приказ о совершении нападения от российских спецслужб».
Журнал утверждает, что Daltons считается одной из самых могущественных организованных преступных группировок в Европе и занимается вымогательством, торговлей оружием и заказными убийствами. Предполагаемый лидер группировки Бератджан Гёкдемир якобы был арестован в России в 2024 году. Турция потребовала его экстрадиции. Однако, по информации немецких органов безопасности, Россия «обеспечила защиту» предполагаемому главарю банды, из-за чего издание допускает, что Кремль «мог ожидать чего-то взамен». Местонахождение Гёкдемира неизвестно.
Станция Starlink, расположенная в деревне Воле-Кробовской в 50 км от Варшавы, получила повреждения в результате поджога 23 сентября. Из-за пожара проблемы с доступом в интернет также возникли у ВСУ. Польские власти заявили о саботаже и возложили вину на Россию.