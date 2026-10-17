В Курской области из-за удара БПЛА по сахарному заводу ранена женщина
В поселке имени Куйбышева БПЛА ударил по территории сахарного завода. Пострадала 56-летняя женщина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
ЧП случилось в Рыльском районе. У женщины диагностированы акубаротравма и травма головы. Она сама обратилась, врачи оказали всю помощь и будут наблюдать ее амбулаторно, рассказал господин Хинштейн в «Максе». При атаке также повреждены фасад и остекление административного здания.
Курская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам БПЛА. Минобороны РФ сообщало о сбитых ночью дронах на территории региона, но их число не уточнялось.