Warner Bros. зарегистрировала в РФ товарные знаки из «Гарри Поттера»
Киностудия Warner Bros. зарегистрировала в России два товарных знака из вселенной «Гарри Поттера» — Hogwarts и Hogwarts Legacy. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу Роспатента.
Заявки на регистрацию товарных знаков поступили в Роспатент из США в феврале и марте 2026 года. Товарный знак Hogwarts зарегистрирован по пяти классам МКТУ, включая программное обеспечение для видеоигр, бумажные и картонные изделия, одежду, игрушки, а также услуги в сфере обучения и досуга. Hogwarts Legacy зарегистрирован по одному классу МКТУ — программному обеспечению для видеоигр.
В 2022 году Warner Bros. приостановила деятельность в России.