Warner Bros. зарегистрировала в РФ товарные знаки из «Гарри Поттера»

Заявки на регистрацию товарных знаков поступили в Роспатент из США в феврале и марте 2026 года. Товарный знак Hogwarts зарегистрирован по пяти классам МКТУ, включая программное обеспечение для видеоигр, бумажные и картонные изделия, одежду, игрушки, а также услуги в сфере обучения и досуга. Hogwarts Legacy зарегистрирован по одному классу МКТУ — программному обеспечению для видеоигр.