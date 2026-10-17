В «Гринвиче» открылся пункт вакцинации против гриппа
В торговом центре «Гринвич» открылся мобильный пункт вакцинации против гриппа, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. Вакцину можно будет поставить каждую пятницу с 15:00 до 19:00.
Кроме гриппа можно сделать прививки против столбняка, гепатита B.
«В прошлом году прививочная кампания показала высокую эффективность: было привито 63% жителей региона. Именно этот показатель позволил избежать резкого подъема заболеваемости гриппом и так называемой «эпидемической свечки». В этом году на сегодняшний день вакцинировано порядка 15% свердловчан», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.