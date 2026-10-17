В Казани зафиксировали второй за неделю температурный рекорд
Температура превысила прежний максимум на 1,2 градуса
В Казани 16 октября зафиксировали второй за неделю температурный рекорд: воздух прогрелся до +19,9 градуса. Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.
Прежний максимум составлял +18,7 градуса. Его отмечали дважды: в 1923 году на метеостанции «Казань-Университет» и в 1955 году на метеостанции «Казань». Таким образом, прежний рекорд превышен на 1,2 градуса.
Ранее, 13 октября, в Казани также обновился температурный рекорд. На метеостанции «Казань» воздух прогрелся до +22,3 градуса, на станции «Казань-Сокол» — до +22,5 градуса, в аэропорту — до +21,3 градуса. Предыдущий максимум для этой даты составлял +20,1 градуса и был установлен в 1896 году.