Суд рассмотрит иск об изъятии имущества первого вице-губернатора Кубани на 970 млн рублей

За более чем 18 лет работы на публично значимых должностях Игорь Галась, его родственники и доверенные лица приобрели права на 63 объекта движимого и недвижимого имущества общей рыночной стоимостью более 970 млн руб. Часть из них к настоящему времени отчуждена через реальные возмездные и мнимые сделки, направленные на сокрытие имущества.