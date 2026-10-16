Суд рассмотрит иск об изъятии имущества первого вице-губернатора Кубани на 970 млн рублей
Ленинский районный суд Краснодара принял к производству иск об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье первого заместителя губернатора Краснодарского края Игоря Галася и связанным с ним лицам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Поводом стали нарушения антикоррупционного законодательства. Установлено, что за время работы на публично значимых должностях Галась покупал имущество, стоимость которого превышала законные доходы семьи, а также лично и через доверенных лиц участвовал в предпринимательской деятельности. Чтобы скрыть реальное имущественное положение и уйти от декларирования источников дохода, он оформлял активы на близких родственников и доверенных лиц.
За более чем 18 лет работы на публично значимых должностях Игорь Галась, его родственники и доверенные лица приобрели права на 63 объекта движимого и недвижимого имущества общей рыночной стоимостью более 970 млн руб. Часть из них к настоящему времени отчуждена через реальные возмездные и мнимые сделки, направленные на сокрытие имущества.
Ответчиками по делу, помимо первого вице-губернатора, стали 13 человек. Суд рассмотрит требования обратить в доход РФ объекты недвижимости и денежные средства, эквивалентные стоимости отчужденного имущества. Сейчас по иску приняты обеспечительные меры — наложен арест и запрет на распоряжение имуществом.