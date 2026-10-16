На Урале экс-воспитателю ужесточили наказание за надругательство над кадетом

За эти деяния в январе 2026 года суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Также с него взыскали 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Осужденный не признал вину и обжаловал приговор.