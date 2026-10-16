На Урале экс-воспитателю ужесточили наказание за надругательство над кадетом
Свердловский областной суд ужесточил наказание бывшему воспитателю Екатеринбургского суворовского военного училища Владимиру Щ., осужденному за надругательство над несовершеннолетним воспитанником. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Напомним, мужчину признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Установлено, что педагог пригласил воспитанника к себе на дачу, чтобы попариться в бане, где совершил в отношении него действия сексуального характера.
За эти деяния в январе 2026 года суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Также с него взыскали 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Осужденный не признал вину и обжаловал приговор.
По итогам рассмотрения апелляции областной суд назначил мужчине дополнительное наказание — запрет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и образованием несовершеннолетних в образовательных организациях, сроком на восемь лет. Основной срок заключения и размер компенсации остались без изменений.