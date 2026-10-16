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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Урал

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов в Кольцово

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Задержки происходили 16 октября из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Михаил Филиппов / Коммерсантъ

«Свердловская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров. В аэровокзале организована работа мобильной приемной»,— говорится в сообщении ведомства.
В случае нарушения прав граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону.
По данным онлайн-табло Кольцово, на момент публикации из аэропорта отменены три рейса в Москву и два — в Новосибирск. Также задержаны рейсы в Москву, Ханты-Мансийск, Курган, Калининград и Сургут.
Полина Бабинцева