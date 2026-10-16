В Арском районе Татарстана у истоков Казанки высадили 5 тысяч деревьев
В Арском районе Татарстана вдоль реки Казанки высадили 5 тыс. деревьев: сосен и дубов. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии республики.
Как сообщил руководитель по экологии «Казаньоргсинтеза» Александр Жалюк, лесные насаждения должны стать естественным фильтром для реки.
По словам представителя Арского лесничества Марселя Низамиева, сочетание хвойных и лиственных пород повышает устойчивость посадок к заболеваниям. Лесополоса также помогает сохранять влагу и укреплять почву.
Ранее на первом этапе проекта в Урнякском сельском поселении Арского района высадили 8 тыс. саженцев дуба и ели на площади 4,18 га. Работы планируется продолжить.