15-летнего сторонника Тесака в Ижевске осудили за выстрел в незнакомца на рынке

Как узнал «Ъ-Удмуртия», Индустриальный райсуд Ижевска вынес приговор 15-летнему стороннику покойного националиста Максима Марцинкевича (Тесак) за выстрел в лицо 30-летнему цыгану из сигнального пистолета. Судебная инстанция установила, что нападение было совершено на почве национальной ненависти и вражды. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.