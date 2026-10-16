15-летнего сторонника Тесака в Ижевске осудили за выстрел в незнакомца на рынке
Ему инкриминировали хулиганство по мотивам национальной ненависти
Как узнал «Ъ-Удмуртия», Индустриальный райсуд Ижевска вынес приговор 15-летнему стороннику покойного националиста Максима Марцинкевича (Тесак) за выстрел в лицо 30-летнему цыгану из сигнального пистолета. Судебная инстанция установила, что нападение было совершено на почве национальной ненависти и вражды. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.
Это произошло днем 24 марта на территории рынка «Кольцо» на улице Дзержинского. Подросток надел маску, подошел к незнакомцу и дважды выстрелил ему в лицо из сигнального пистолета. Потерпевший получил ссадины, не повлекшие вреда здоровью.
Подросток полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ему инкриминировали хулиганство с применением насилия по мотивам национальной ненависти и с использованием предмета в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК).Он получил 1,5 года лишения свободы условно и 2 года испытательного срока.