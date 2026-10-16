Шура, Полина Гагарина, Надежда Кадышева и «Четыре жизни Петра Мамонова»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Надежду Кадышеву, Полину Гагарину и Шуру. В музеях — увидеть выставку «С собой» Марины Симатовой. В театральных пространствах — посетить джукбокс-мюзикл «Скованные одной цепью» и премьеру спектакля «Стойкий оловянный солдатик» Леры Телегиной. В кино — посмотреть фильмы о ментальном здоровье и фильм «Четыре жизни Петра Мамонова». Лекторы расскажут, как складывалась топонимическая история Верх-Исетска, как менялась группа Radiohead и что бы сказал Фуко, прочитав Барта. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».