Шура, Полина Гагарина, Надежда Кадышева и «Четыре жизни Петра Мамонова»
Куда сходить в Екатеринбурге с 17 по 23 октября
На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Надежду Кадышеву, Полину Гагарину и Шуру. В музеях — увидеть выставку «С собой» Марины Симатовой. В театральных пространствах — посетить джукбокс-мюзикл «Скованные одной цепью» и премьеру спектакля «Стойкий оловянный солдатик» Леры Телегиной. В кино — посмотреть фильмы о ментальном здоровье и фильм «Четыре жизни Петра Мамонова». Лекторы расскажут, как складывалась топонимическая история Верх-Исетска, как менялась группа Radiohead и что бы сказал Фуко, прочитав Барта. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».
Концерты
В Свердловской филармонии 18 октября пройдет концерт для детей и их родителей «Мэри Поппинс». Актриса Нонна Гришаева прочтет отрывки из знаменитой повести Памелы Трэверс под аккомпанемент Уральского академического филармонического оркестра. Билеты — от 2,5 тыс. руб. до 3,3 тыс. руб.
В пабе «Бен Холл» 18 октября состоится большой сольный концерт группы «Территория Тишины», посвященный 17-летию коллектива. В программе — культовые хиты и новые композиции. Билеты — от 800 руб. до 1 тыс. руб.
В МТС Live Холл 20 октября выступят Надежда и Григорий Кадышевы с ансамблем «Золотое кольцо». В программе — лучшие хиты коллектива, знакомые миллионам зрителей. Билеты — от 2 тыс. до 7 тыс. руб.
В МТС Live Холл 21 октября состоится шоу Полины Гагариной «Навсегда». В программе — новые песни из долгожданного альбома и любимые хиты в новом звучании, а также масштабные инсталляции и живое исполнение. Билеты — от 10 тыс. до 15 тыс. руб.
В ресторане «Максимилианс» 23 октября выступит Шура. В программе — главные хиты 90-х: «Твори добро», «Ты не верь слезам» и «Отшумели летние дожди». Билеты — от 7 тыс. до 15 тыс. руб.
В международном выставочном центре «Главный проспект» 23 октября пройдет концерт «Бах — Гендель. Избранное». Органист Анатолий Маршалов и солистка оперного театра Ульяна Заитова исполнят величайшие произведения двух гениев на виртуальном органе, способном имитировать звучание инструментов из соборов Европы. Билеты — 2 тыс. руб.
Выставки и экскурсии
В дизайн-центре «Галерея 11» с 15 октября работает выставка «С собой» Марины Симатовой. Художница исследует, что остается с человеком из детства через знакомые предметы, игры и личные ритуалы. Проект приглашает зрителей к размышлениям о том, как прошлое продолжает жить внутри нас. Вход свободный.
Спектакли и перфомансы
С 17 по 23 октября в Екатеринбурге пройдет проект «РОКтябрь», посвященный 40-летию Свердловского рок-клуба. В Доме кино 17 октября состоится показ видеоверсии мюзикла «Я. Хочу. Быть с тобой!» (Иркутск), созданного на основе повести Галины Щербаковой и хитов группы «Наутилус Помпилиус». Перед просмотром состоится творческая встреча с композитором Александром Пантыкиным. Билеты — 700 руб.
В культурном центре «Урал» 19 октября в рамках проекта «РОКтябрь» Новоуральский театр музыки, драмы и комедиипредставит джукбокс-мюзикл «Скованные одной цепью». Спектакль был создан на основе дневников Александра Пантыкина. Билеты — от 1,8 тыс. до 2,5 тыс. руб.
Во Дворце молодежи 20 октября Театр классического балета «Бенефис» представит балет «Лебединое озеро». Постановка расскажет историю любви принца Зигфрида и Одетты, омраченную коварством волшебника Ротбарта. Билеты — от 1,5 тыс. руб. до 3,3 тс. руб.
В баре «Самоцвет» 22 октября пройдет премьера спектакля «Стойкий оловянный солдатик» Леры Телегиной. Постановка в жанре театра предмета соединяет сказку Андерсена с историей художницы Шарлотты Саломон и ее мужа Александра Наглера во время Холокоста. Билеты — от 1 тыс. руб.
В Театре эстрады 22 и 23 октября сыграют премьеру музыкального спектакля «Помнишь, девочка?..» по песням и стихам Александра Новикова. В постановке автор сам исполнит свои произведения вместе с ведущими артистами театра. Билеты — от 1,5 руб. до 10 тыс. руб.
Фестивали и конкурсы
В клубе «Ц» 17 октября состоится клубное шоу «12 злобных зрителей». Гости смогут почувствовать себя жюри музыкального конкурса в духе MTV начала 2000-х: оценивать диджейские сеты и участвовать в голосовании за лучшего. В финале вечера определится победитель и «самый злобный провал». Билеты — 500 руб.
В культурном центре «Орджоникидзевский» 17 и 18 октября пройдет фестиваль актуальной музыки «Н/О». В программе — выступления молодых музыкантов, лекции, паблик-токи и встречи с представителями музыкального бизнеса. Вход бесплатный, по регистрации.
Кино
В кинозале Ельцин-центра 17 и 18 октября пройдут показы фильмов в рамках Mental Health Film Festival (MHFF). В программе — документальные и художественные короткометражные работы, документальные фильмы «Последний бокал вина» и «Падение Геркулеса». Билеты — 400 руб.
В кинозале Ельцин-центра 22 октября покажут фильм «Четыре жизни Петра Мамонова». Режиссер Павел Лунгин рассказывает о четырех ипостасях музыканта и актера — хулигане-бродяге, рок-звезде, великом актере и православном отшельнике. Картина собрана из архивных кадров, интервью разных лет и воспоминаний Сергея Шнурова, Виктора Сухорукова и других. Билеты — 400 руб.
Лекции
В Библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 19 октября философы Елена Кочухова и Михаил Витушко прочитают лекцию «Что бы сказал Фуко, прочитав Барта?». Лекторы рассмотрят осмысление мифа Роланом Бартом через исследование власти в работах Мишеля Фуко и порассуждают о том, как визуальная политика превращает в пространство власти само восприятие видимого и невидимого. Вход свободный, по регистрации.
В редакции журнала «Урал» 19 октября пройдет дискуссия об Александре Пушкине, приуроченная к 215-летию Царскосельского лицея. Разговор пойдет о том, какими были последние выпускники лицея, какое место в культуре занимает Александр Пушкин сейчас и возможно ли в современной жизни следовать лицейским идеалам. Вход на мероприятие — по регистрации.
В Ельцин-центре 22 октября пройдет лекция «Топонимическая вселенная ВИЗа». Историк и исследователь города Евгений Бурденков расскажет о топонимической истории Верх-Исетска, которая складывалась независимо от города: о реформе 1921 года, советских героях на карте района, девяти Ключевских улицах и Ежовском районе. Лекция проходит в рамках публичной программы выставки «ВИЗ. Вода зовет город», созданной совместно с издательским домом «Коммерсантъ-Урал». Вход свободный, по регистрации.
В баре «Синдром» 22 октября пройдет лекция музыкального журналиста Димы Ханчина «Параноиды-хандроиды». Спикер расскажет об истории группы Radiohead — как коллектив из Оксфордшира преодолел статус «группы одного хита», изменил себя и стал одной из главных групп планеты. Билеты — 500 руб. заранее и 600 руб. в день мероприятия.