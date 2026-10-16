«АВА Групп» намерена вложить 26 млрд рублей в туркомплекс на Гребневских песках
Созданный в сентябре 2026 года спецзастройщик «Гребневские пески» (входит в «АВА Групп») намерен вложить не менее 26 млрд руб. в создание туристско-рекреационного комплекса на острове Гребневские пески в Нижнем Новгороде. Инвестор подал заявку на предоставление участка в аренду, но земельный совет при региональном правительстве пока ее отложил.
Заявленный срок реализации проекта — 84 месяца. Министерство градразвития Нижегородской области попросило отложить рассмотрение заявки из-за ряда вопросов. В частности, нет понимания, как люди попадут на остров: если будут строить пешеходные мостики, то не помешают ли они судоходству по Оке. Нет решения и по инженерной защите острова от затопления.
Замгубернатора Егор Поляков также предложил повременить с заявкой — до представления инвестором полной концепции проекта.
На Гребневских песках в советское время был пляж с понтонным мостиком к нему со стороны площади Ленина, но в 90-е годы прошлого века его забросили, и территория заросла деревьями. В 2010 году инвестсовет при губернаторе Валерии Шанцеве предоставил на тот момент юридически бесхозный участок ООО «Межрегиональная инвестиционная компания» под строительство культурно-рекреационного центра. Инвесторы рассчитывали реализовать проект за 700 млн руб., но в итоге потребовались большие вложения в создание гидротехнических сооружений, и проект забросили.
Позднее участок оформили в собственность Нижегородской области, озвучивались новые планы по освоению острова, но ни одна инициатива не дошла даже до стадии проектирования.
Как писал «Ъ-Приволжье», «АВА Групп» также намерена создать промышленный кластер в новой части особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» — на берегу Волги в городе Бор.