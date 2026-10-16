«АВА Групп» намерена вложить 26 млрд рублей в туркомплекс на Гребневских песках

На Гребневских песках в советское время был пляж с понтонным мостиком к нему со стороны площади Ленина, но в 90-е годы прошлого века его забросили, и территория заросла деревьями. В 2010 году инвестсовет при губернаторе Валерии Шанцеве предоставил на тот момент юридически бесхозный участок ООО «Межрегиональная инвестиционная компания» под строительство культурно-рекреационного центра. Инвесторы рассчитывали реализовать проект за 700 млн руб., но в итоге потребовались большие вложения в создание гидротехнических сооружений, и проект забросили.