«АВА Групп» займется промышленным кластером и ОКН в Нижегородской области

Инвестиционный холдинг «АВА Групп» приобрел три объекта культурного наследия в городе Арзамасе — здания Городской думы и управы, гостиницу Подсосовых и Лабаз. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По данным с сайта торгов ООО «Спецзастройщик "АВА КМВ"» из Пятигорска стало единственным участником торгов с начальной ценой почти 34 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из документации торгов Фото: из документации торгов

Глава региона добавил, что по завершении работ здесь могут разместиться туристические и культурные пространства.

Неделей ранее холдинг сообщал, что подписал соглашение с Министерством экономического развития РФ о создании промышленного кластера на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» на Бору. На площади 19,9 га инвестор рассчитывает построить 90 тыс. кв. м промышленной инфраструктуры. Совокупный объем инвестиций оценивается в 3,5 млрд руб.

Галина Шамберина