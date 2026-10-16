Сборы налогов по автоматизированной упрощенке на Ставрополье выросли в 222 раза

Общая сумма исчисленного ими НДС за первый и второй кварталы 2026 года составила 6,61 млрд руб. В том числе за первый квартал было исчислено 3,06 млрд руб., за второй квартал — 3,55 млрд руб. Информация за третий квартал в ответе налогового управления отсутствует, поскольку срок представления деклараций по НДС за этот период приходится на 25 октября 2026 года.