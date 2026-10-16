Сборы налогов по автоматизированной упрощенке на Ставрополье выросли в 222 раза
Поступления по автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН) в Ставропольском крае за январь—сентябрь 2026 года составили 3,44 млрд руб., увеличившись в 221,6 раза, или на 3,43 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
Всего за девять месяцев поступления по специальным налоговым режимам достигли 20,03 млрд руб. Это на 20,2%, или на 3,36 млрд руб., больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Основная часть сборов пришлась на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН). За январь—сентябрь он принес бюджету 13,82 млрд руб., что на 0,3%, или на 44,5 млн руб., меньше прошлогоднего показателя. В УФНС связали снижение с переходом налогоплательщиков на общую систему налогообложения и АУСН.
Поступления по единому сельскохозяйственному налогу за девять месяцев составили 1,02 млрд руб., увеличившись на 3,5%, или на 34,5 млн руб. Налог на профессиональный доход принес 1,55 млрд руб. — на 27,5%, или на 334,8 млн руб., больше, чем годом ранее. Поступления по патентной системе налогообложения сократились на 67,1%, или на 388,6 млн руб., до 190,7 млн руб. В налоговом управлении объяснили это изменением законодательства, в частности срока уплаты налога.
По состоянию на 1 октября 2026 года в налоговых органах Ставропольского края состояли на учете 306 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход. На 1 июля 2025 года их насчитывалось 228,7 тыс. Сведения о количестве зарегистрированных плательщиков актуальны на 7 октября 2026 года.
Отдельно УФНС сообщило о налогоплательщиках на упрощенной системе, у которых возникла обязанность уплачивать НДС. За второй квартал 2026 года из-за превышения порога доходов в 20 млн руб. плательщиками НДС были признаны 7 043 налогоплательщика, применяющих УСН.
Общая сумма исчисленного ими НДС за первый и второй кварталы 2026 года составила 6,61 млрд руб. В том числе за первый квартал было исчислено 3,06 млрд руб., за второй квартал — 3,55 млрд руб. Информация за третий квартал в ответе налогового управления отсутствует, поскольку срок представления деклараций по НДС за этот период приходится на 25 октября 2026 года.