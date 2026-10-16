В Кировской области направили в суд дело о незаконной рубке леса на 1,7 млн рублей
В Советский районный суд Кировской области направили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной рубке леса. Сумма ущерба составила более 1,7 млн руб., сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, с декабря 2022 года по август 2024 года мужчина незаконно рубил лес на территории лесного фонда в Советском районе для продажи древесины.
Обвиняемый признал вину и полностью возместил причиненный ущерб.