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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Кировской области направили в суд дело о незаконной рубке леса на 1,7 млн рублей

В Советский районный суд Кировской области направили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной рубке леса. Сумма ущерба составила более 1,7 млн руб., сообщила прокуратура региона.
В Кировской области направили в суд дело о незаконной рубке леса на 1,7 млн рублей

В Кировской области направили в суд дело о незаконной рубке леса на 1,7 млн рублей

Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с декабря 2022 года по август 2024 года мужчина незаконно рубил лес на территории лесного фонда в Советском районе для продажи древесины.
Обвиняемый признал вину и полностью возместил причиненный ущерб.
Анна Кайдалова