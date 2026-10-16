Ессентуки вошли в топ направлений для оздоровительного отдыха

Бронировать жилье в Кавминводах туристы начинают раньше, чем в среднем по выборке: примерно за 38 дней до поездки против 28 дней для загородных домов и 21 дня для квартир. Это согласуется с более длительным сроком пребывания в Ессентуках, Пятигорске и Кисловодске. При этом статистика аренды отражает самостоятельные поездки и не описывает весь санаторный рынок. В Ессентуках, по данным городского генплана, на начало 2025 года работали 25 санаторно-курортных учреждений на 8 191 место; санатории и гостиницы города приняли за 2024 год 242 181 человека. Материалы генплана показывают, что краткосрочная аренда дополняет уже сложившуюся курортную инфраструктуру, но не заменяет ее.