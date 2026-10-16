Ессентуки вошли в топ направлений для оздоровительного отдыха
Ессентуки вошли в подборку российских направлений для оздоровительного отдыха, где этой осенью туристы снимают квартиры и загородные дома. По данным «Авито Путешествий», средняя цена квартиры в городе в октябре–ноябре составляет 3 тыс. руб. за ночь, загородного дома — 5,8 тыс. руб. Сервис также сообщил, что в городах выборки бронирования загородного жилья за год выросли на 14,8%.
В выборку вошли 11 направлений: Белокуриха, Горячий Ключ, Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Нальчик и Тюмень, а также Старая Русса, Липецк, Ижевск и Петрозаводск. В сообщении «Авито» эти места объединены как города и курорты, связанные с минеральными или термальными водами. Их набор неоднороден: например, в описании Старой Руссы сервис указывает сульфидно-иловые грязи и минеральные воды, а Марциальные Воды находятся рядом с Петрозаводском. Поэтому общий прирост на 14,8% относится к выбранным направлениям и загородным домам, а не ко всем поездкам на российские термальные курорты.
Наиболее резкую динамику сервис зафиксировал в Старой Руссе: дома там стали бронировать на 139% чаще год к году, квартиры — на 19%. В Горячем Ключе спрос на дома вырос на 28%, на квартиры — на 7%. Среди других городов, где чаще выбирали загородное жилье, названы Тюмень и Пятигорск — по 13%, Кисловодск — 12%. По остальным направлениям динамика различалась в зависимости от типа жилья.
Квартиры в таких поездках обычно снимают двое на три дня. Кавказские Минеральные Воды выделяются продолжительностью отдыха: в Пятигорске жильё бронируют в среднем на пять дней, в Кисловодске — на шесть, в Ессентуках — на семь. Средняя цена квартиры по выборке составляет 3 тыс. руб. за ночь. Дешевле всего, по данным сервиса, в Старой Руссе и Ижевске — по 2,6 тыс. руб.; дороже всего в Кисловодске — 4,2 тыс. руб.
Загородные дома обходятся в среднем в 9,7 тыс. руб. за ночь. В Ессентуках средняя цена ниже — 5,8 тыс. руб., в Старой Руссе — 6,4 тыс. руб.; самые высокие расценки сервис зафиксировал в Тюмени и Ижевске — по 14,8 тыс. руб. Обычно такой формат выбирают компании из пяти человек. Исключения — Ижевск и Тюмень, где среднее число гостей достигает восьми. В большинстве городов дома снимают на два дня, тогда как в Пятигорске — на четыре, а в Кисловодске — на пять.
Бронировать жилье в Кавминводах туристы начинают раньше, чем в среднем по выборке: примерно за 38 дней до поездки против 28 дней для загородных домов и 21 дня для квартир. Это согласуется с более длительным сроком пребывания в Ессентуках, Пятигорске и Кисловодске. При этом статистика аренды отражает самостоятельные поездки и не описывает весь санаторный рынок. В Ессентуках, по данным городского генплана, на начало 2025 года работали 25 санаторно-курортных учреждений на 8 191 место; санатории и гостиницы города приняли за 2024 год 242 181 человека. Материалы генплана показывают, что краткосрочная аренда дополняет уже сложившуюся курортную инфраструктуру, но не заменяет ее.