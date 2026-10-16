Предложение долгосрочной аренды в Ижевске выросло на 39% за год

«К началу осени рынок подошел с более широким выбором жилья, который формировался в течение года. В аренду продолжают выходить объекты в недавно сданных домах, в том числе квартиры, которые собственники приобретали в инвестиционных целях. Также часть арендаторов реализует отложенный спрос на приобретение жилья и съезжает — снимавшиеся ими квартиры пополняют предложение на вторичном рынке»,— прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.