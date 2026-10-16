Предложение долгосрочной аренды в Ижевске выросло на 39% за год
Средняя ставка в сентябре составила 25,4 тыс. руб. в месяц
В Ижевске за год на 39% увеличилось количество объявлений о долгосрочной аренде квартир. При этом средняя ставка аренды в сентябре 2026 года снизилась на 3% по сравнению с сентябрем прошлого года и составила 25,4 тыс. руб. в месяц. Такие данные приводит аналитический центр «Авито Недвижимости».
По сравнению с июнем интерес пользователей платформы к объявлениям о долгосрочной аренде в Ижевске вырос на 6%. Наиболее заметно увеличился интерес к трехкомнатным квартирам — на 13%. Для однокомнатных квартир показатель вырос на 11%, для двухкомнатных — на 5%.
В целом по России средняя ставка долгосрочной аренды в сентябре составила 34,5 тыс. руб. в месяц. Это на 11% выше июньского показателя, но на 5% ниже уровня сентября 2025 года. Количество объявлений о долгосрочной аренде на платформе за год увеличилось на 29%.
«К началу осени рынок подошел с более широким выбором жилья, который формировался в течение года. В аренду продолжают выходить объекты в недавно сданных домах, в том числе квартиры, которые собственники приобретали в инвестиционных целях. Также часть арендаторов реализует отложенный спрос на приобретение жилья и съезжает — снимавшиеся ими квартиры пополняют предложение на вторичном рынке»,— прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
По его словам, дополнительным источником предложения становятся пустовавшие квартиры, владельцы которых принимают решение сдавать их, чтобы получать доход и покрывать расходы на содержание. Расширение выбора позволяет арендаторам сравнивать больше вариантов, а собственникам — конкурировать не только размером ставки, но и качеством жилья и условиями найма.