В поселке Большие Дербышки построят пирс для людей с ментальными особенностями
Мэр Казани Ильсур Метшин поддержал идею строительства пирса у дома центра социальной адаптации «БлагоДарю» в поселке Большие Дербышки. На площадке также предложили организовать прокат сап-бордов и точку продажи чая и кофе, чтобы молодые люди с ментальными особенностями могли получать трудовые навыки и социализироваться, сообщила пресс-служба мэрии города.
Руководитель центра Гульнара Галиахметова предложила построить небольшой пирс, где подопечные могли бы безопасно купаться. Господин Метшин поддержал инициативу и пообещал привлечь благотворителей для реализации проекта.
Центр «БлагоДарю» работает с 2019 года и помогает людям с ментальными особенностями осваивать бытовые навыки и жить самостоятельно. Подопечные учатся вести хозяйство, пользоваться общественным транспортом и решать повседневные задачи.