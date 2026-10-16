Президент добавил внимания Ново-Адмиралтейскому мосту

«Странно, честно говоря, даже слышать это странно. Ерунда какая-то. Я с вами согласен полностью. Это, конечно, надо устранить»,— согласился Владимир Путин. К разговору подключились замглавы администрации президента Максим Орешкин и зампред правительства Татьяна Голикова. Господин Орешкин согласился: дом, действительно, может стоять годами в неудовлетворительном состоянии, а уполномоченные органы выписывают штрафы новым собственникам без оглядки на этапы инвестиционного процесса. Госпожа Голикова добавила, что законодательство в этой сфере совершенствуется, однако по имеющейся практике она с коллегами еще не сталкивалась с ситуациями, когда инвестора привлекали к ответственности за ненадлежащее состояние здание в течение полугода после покупки.