Президент добавил внимания Ново-Адмиралтейскому мосту
на встрече с «Деловой Россией»
Владимир Путин поручил изучить, как будущий мост между Васильевским и Ново-Адмиралтейским островами повлияет на облик исторического центра Санкт-Петербурга. Возведение переправы глава государства упомянул на форуме «Деловой России» 15 октября. Он оказался не единственным петербуржцем, заговорившим об историческом наследии в этот день.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на следующей неделе намерен посетить Санкт-Петербург. На повестке — осмотр места будущего моста через Большую Неву, который соединит Васильевский и Ново-Адмиралтейский острова. Своим рабочим графиком зампред правительства поделился на встрече президента с руководством объединения «Деловая Россия» 15 октября. Первым про переправу заговорил глава государства.
«Там [в Санкт-Петербурге] есть большой проект строительства нового моста в центре города. Я вас просил бы все-таки доложить, как это скажется на внешнем облике центра Петербурга, Васильевского острова, потому что весь Петербург у нас, по сути,— культурное наследие. Надо очень внимательно и бережно к этому отнестись»,— обратился президент к господину Хуснуллину.
Вопрос, как и где будет проходить мост,— очень важный, согласился зампред правительства, он беспокоит жителей. Петербуржцы, действительно, прежде скептически высказывались о целесообразности возведения моста, который внесет коррективы в историческую набережную лейтенанта Шмидта. Впрочем, чиновники Смольного заявляли, что проект будет соответствовать законодательству об объектах культурного наследия.
Идея создания Ново-Адмиралтейского моста возникла еще в середине прошлого века. Тогда он появился в Генеральном плане Ленинграда. В 2006 году городские власти попытались предпринять шаги в реализации проекта, но в итоге отложили эту идею в долгий ящик. По-новому о переправе заговорили в 2026 году.
В тот год городские власти подписали соглашение с АО «Дороги и мосты» на полях Петербургского международного экономического форума. Проектная документация должна быть готова к середине ноября 2027 года.
Другой темой на встрече делового сообщества с президентом стал запрет на капитальное строительство в зонах подтоплений. Из-за него блокируются крупные инвестиционные проекты. Председатель «Деловой России» Алексей Репик во время представления выступающего из Санкт-Петербурга неосторожно напомнил, что Петр Великий строил город на болоте и здесь как нигде знают про подтопления. Президент его поправил: «Там у нас дамба есть, не надо ничем спекулировать, и Петра Алексеевича не нужно здесь подтаскивать к конкретным коммерческим интересам сегодняшнего дня».
Спикером из Северной столицы стал координатор объединения в СЗФО Дмитрий Панов, по совместительству депутат Законодательного собрания Петербурга. Он возглавляет экспертную группу по совершенствованию законодательства в сфере ОКН. Главе государства он доложил о сложностях, с которыми сталкиваются предприниматели при работе с такими объектами в регионах, и возможных санкциях для новых владельцев из-за бездействия предыдущих собственников. Штрафы могут достигать 5 млн рублей, подчеркнул господин Панов. В качестве решения проблемы делоросс предложил ввести «непродолжительный мораторий», чтобы предприниматели после покупки объекта могли актуализировать документацию.
«Странно, честно говоря, даже слышать это странно. Ерунда какая-то. Я с вами согласен полностью. Это, конечно, надо устранить»,— согласился Владимир Путин. К разговору подключились замглавы администрации президента Максим Орешкин и зампред правительства Татьяна Голикова. Господин Орешкин согласился: дом, действительно, может стоять годами в неудовлетворительном состоянии, а уполномоченные органы выписывают штрафы новым собственникам без оглядки на этапы инвестиционного процесса. Госпожа Голикова добавила, что законодательство в этой сфере совершенствуется, однако по имеющейся практике она с коллегами еще не сталкивалась с ситуациями, когда инвестора привлекали к ответственности за ненадлежащее состояние здание в течение полугода после покупки.
Дмитрий Панов предложил распространить практику Минэкономразвития «инвестиций вместо штрафов» на сферу восстановления ОКН, чтобы новые владельцы исторических зданий могли тратить средства по согласованию с профильными ведомствами на устранение недостатков, а не на административные штрафы. С такой идеей президент тоже согласился.
До этого господину Панову удавалось заручиться поддержкой президента в мае 2025 года. Тогда он также представлял главе государства свои наработки в сфере сохранения объектов культурного наследия. Речь шла о льготном кредитовании проектов по восстановлению ОКН.