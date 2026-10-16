Галямов: трамвайный парк Екатеринбурга планируют полностью обновить за пять лет
В Екатеринбурге намерены в течение пяти лет полностью заменить устаревший трамвайный парк. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов в ходе прямого эфира на канале E1.
По словам господина Галямова, в текущем году уже завершена поставка 31 трехсекционного трамвая, а до конца 2026 года ожидается прибытие еще 19 единиц техники. Он подчеркнул, что обновление не ограничится этими партиями, поскольку существующий автопарк требует масштабной замены, и приоритетом останется развитие трамвайного направления.
Для обслуживания новых машин потребуется модернизация инфраструктуры: в городе функционируют три депо — западное, южное и северное, которые также нуждаются в реконструкции.
Помимо трамваев, в рамках транспортной реформы продолжится обновление парка троллейбусов. Господин Галямов отметил, что жители положительно отзываются о троллейбусах с автономным ходом, так как такая технология дает возможность гибко корректировать маршруты движения.