Галямов: трамвайный парк Екатеринбурга планируют полностью обновить за пять лет

По словам господина Галямова, в текущем году уже завершена поставка 31 трехсекционного трамвая, а до конца 2026 года ожидается прибытие еще 19 единиц техники. Он подчеркнул, что обновление не ограничится этими партиями, поскольку существующий автопарк требует масштабной замены, и приоритетом останется развитие трамвайного направления.