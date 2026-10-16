Бастрыкин взял на контроль дело о падении дерева на четырех тольяттинцев
Пострадавшие считают, что расследование затянулось
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о травмировании жителей Тольятти. Основанием для вмешательства в ситуацию главы ведомства стало обращение пострадавших в Информационный центр СКР. Заявители не согласились с ходом расследования и указали на его затянувшийся характер. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Инцидент случился в августе 2025 года на улице Механизаторов: во время урагана на прохожих рухнуло ветхое дерево. Четверо горожан получили травмы, им потребовалась медицинская помощь. Уголовное дело расследует СУ СКР по Самарской области.
Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Павлу Олейнику представить доклад об установленных по делу обстоятельствах, а также прокомментировать доводы, изложенные в обращении граждан. Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате СКР.