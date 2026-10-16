Бастрыкин взял на контроль дело о падении дерева на четырех тольяттинцев

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о травмировании жителей Тольятти. Основанием для вмешательства в ситуацию главы ведомства стало обращение пострадавших в Информационный центр СКР. Заявители не согласились с ходом расследования и указали на его затянувшийся характер. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.