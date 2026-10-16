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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Южный Урал

Курганца подозревают в хранении немаркированных сигарет на 1 млн рублей

УМВД России по Кургану возбудило уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя. Его подозревают в хранении для сбыта сигарет без маркировки на 1 млн руб. (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.
Нелегальную табачную продукцию изъяли сотрудники УМВД России по Курганской области во время операции. Сигареты в общем количестве 14,5 тыс. пачек нашли в торговой точке и металлическом контейнере. Индивидуальный предприниматель хранил их для последующей продажи. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Виталина Ярховска