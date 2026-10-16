Алексей Шипилов отказался от «Диалога»

В последнем слове Алексей Шипилов рассказал суду, что единственным свидетелем передачи ему взятки является Андрей Филатов, чьи показания явно были даны ради «облегчения собственной участи». По его словам, экс-мэр при допросах категорически отрицал свою роль как взяткодателя, увиливая от прямых ответов на вопрос, кто был заинтересован в передаче денег Алексею Шипилову. Он подчеркнул, что «откаты» от «Диалога» получал лично Андрей Филатов, а один из свидетелей по уголовному делу четко говорил, что не слышал от чиновника «фамилии Шипилова».