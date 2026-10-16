Алексей Шипилов отказался от «Диалога»
Бывший первый заместитель губернатора ХМАО выступил с последним словом
В Сургутском городском суде с последним словом выступил бывший первый заместитель губернатора ХМАО—Югры Алексей Шипилов. В своей речи он пояснил, что экс-мэр Сургута Андрей Филатов его оговорил ради смягчения собственного наказания, а у следствия нет доказательств его вины. Алексею Шипилову, обвиненному во взятке в размере 7,5 млн руб. за общее покровительство одной из управляющей компании Нижневартовска, грозит 13 лет лишения свободы.
С последним словом бывший первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов выступил в Сургутском городском суде 15 октября. Полный текст его выступления выложен в тематическом Telegram-канале, который посвящен его уголовному делу, позиционируется, что он создан членами его семьи.
Алексей Шипилов занял пост заместителя губернатора ХМАО в январе 2016 года, когда регионом руководила Наталья Комарова. На момент отставки в октябре 2024 года он в статусе первого заместителя губернатора курировал деятельность департаментов внутренней политики, региональной безопасности; государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции; молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей.
Алексею Шипилову инкриминировали получение взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). Согласно обвинению, с 2023 года по 2024 год он, занимая должность первого заместителя губернатора ХМАО, получил не менее 7,5 млн руб. от представителя управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска за общее покровительство. Посредником при передаче взятки был экс-мэр Сургута Андрей Филатов. Обвинение считает, что Андрей Филатов состоял в организованной преступной группе, которая лоббировала перевод многоквартирных домов из муниципального актива — АО «Управляющая компания №2» — в подконтрольную частную структуру («Диалог»), которой фактически владел. Андрей Филатов обвинялся в 13 эпизодах коммерческого подкупа и ушел на СВО в октябре 2026 года.
В последнем слове Алексей Шипилов рассказал суду, что единственным свидетелем передачи ему взятки является Андрей Филатов, чьи показания явно были даны ради «облегчения собственной участи». По его словам, экс-мэр при допросах категорически отрицал свою роль как взяткодателя, увиливая от прямых ответов на вопрос, кто был заинтересован в передаче денег Алексею Шипилову. Он подчеркнул, что «откаты» от «Диалога» получал лично Андрей Филатов, а один из свидетелей по уголовному делу четко говорил, что не слышал от чиновника «фамилии Шипилова».
«При обыске на дачном участке было изъято лишь 350 тыс. руб. и резинка (на которых мои следы ДНК отсутствуют). Куда исчезли остальные вменяемые 7,15 млн руб., следствие так и не установило, безоговорочно поверив Андрею Филатову на слово, что все они якобы были переданы Шипилову в черных папках»,— следует из последнего слова экс-чиновника.
По мнению Алексея Шипилова, оговор был нужен Андрею Филатову, чтобы ему инкриминировали более мягкую статью: не организатор преступной группы, а лишь посредник. По словам экс-замгубернатора ХМАО, они действительно проводили рабочие встречи в 2023 году с главами городов, где Алексей Шипилов говорил о поиске законных внебюджетных источников для нужд СВО (специальная военная операция). Андрей Филатов якобы предоставил ФСБ записи этих встреч как «вымогательство взяток за покровительство управляющей компании».
Другим источником оговора со стороны Андрея Филатова бывший чиновник видел в долгом и скрытом конфликте между ними. Якобы мэр, создавая компанию «Диалог», рассчитывал на безусловную административную поддержку. Но, как рассказывали бывшие градоначальники во время допросов, Алексей Шипилов требовал действовать исключительно в рамках закона.
По словам Алексея Шипилова, у него не было полномочий заставить главу Нижневартовска Василия Тихонова передать 180 домов в УК «Диалог», так как «местное самоуправление самостоятельно».
«Дома меня ждут жена и трое детей»,— напомнил бывший чиновник.
Один из адвокатов Алексея Шипилова рассказал «Ъ-Урал», что его подзащитный готовит свои выступления сам, без защитников. Жена подсудимого отказалась комментировать текст, обозначив, что нужно дождаться окончания процесса.
Гособвинение запросило для бывшего первого заместителя губернатора ХМАО 13 лет колонии строгого режима. Приговор будет оглашен 28 октября