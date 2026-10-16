Жительницу Кондоля осудили за пьяную резню

Ночью 20 января 2026 года подсудимая, будучи пьяна, находилась в одном из домов села Кондоль, где вместе с коллегами по работе временно проживала. На фоне «внезапно возникших личных неприязненных отношений» с мужчиной она решила его убить, вооружилась ножом и нанесла потерпевшему девять ударов в область туловища и конечностей, от которых он скончался «через непродолжительное время».