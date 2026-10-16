Жительницу Кондоля осудили за пьяную резню
Анна Решетникова ножом убила коллегу и ранила очевидицу
Суд установил, что 43-летняя женщина во время застолья нанесла мужчине девять ножевых ранений, а пытавшейся помешать знакомой — шесть. Итог — 11 лет 1 месяц колонии общего режима
Пензенский районный суд вынес обвинительный приговор Анне Решетниковой, жительнице села Кондоль, признанной виновной в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.
Ночью 20 января 2026 года подсудимая, будучи пьяна, находилась в одном из домов села Кондоль, где вместе с коллегами по работе временно проживала. На фоне «внезапно возникших личных неприязненных отношений» с мужчиной она решила его убить, вооружилась ножом и нанесла потерпевшему девять ударов в область туловища и конечностей, от которых он скончался «через непродолжительное время».
Свидетелем стала 54-летняя женщина, находившаяся в том же доме. Как указал суд, она «хотела пресечь противоправные действия подсудимой», после чего фигурантка «решила убить и ее», нанеся этим же ножом шесть ударов. Довести умысел до конца не удалось: потерпевшая оказала сопротивление, покинула место происшествия и получила своевременную помощь в медучреждении.
Подсудимая вину признала частично; детали ее позиции в сообщении суда не раскрываются. Сергей Кривозубов дал ей 11 лет 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.