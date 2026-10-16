Кассация узаконила приговор по делу о мошенничестве на маркетплейсе «Озон» в Ульяновске

Установлено, что с 6 марта по 21 апреля 2025 года подсудимый вместе с соучастниками похитил у ООО «Интернет Решения» (оператор маркетплейса «Озон») свыше 1,9 миллиона рублей. Схема хищения заключалась в подмене полученных на площадке товаров на более дешевые аналоги с последующим оформлением возврата денег.