Кассация узаконила приговор по делу о мошенничестве на маркетплейсе «Озон» в Ульяновске
Фигурант и его сообщники подменяли полученные на площадке товары на более дешевые аналоги, а затем оформляли возврат денег
Оставлен в силе приговор осужденному за мошенничество на маркетплейсе «Озон» в Ульяновске. Приговор Засвияжского районного суда и апелляционное определение Ульяновского областного суда оставлены без изменения. Решение принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Установлено, что с 6 марта по 21 апреля 2025 года подсудимый вместе с соучастниками похитил у ООО «Интернет Решения» (оператор маркетплейса «Озон») свыше 1,9 миллиона рублей. Схема хищения заключалась в подмене полученных на площадке товаров на более дешевые аналоги с последующим оформлением возврата денег.
Действия фигуранта квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Фигуранта уголовного дела приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тыс. рублей.
Защитник осужденного подал кассационную жалобу, в которой оспаривал обоснованность приговора и указывал на невозможность хищения при установленных обстоятельствах. Также адвокат попросил смягчить наказание его подзащитному в связи с его чрезмерной суровостью.
Судебная коллегия проверила материалы дела и не нашла оснований для отмены или изменения вынесенных решений. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.