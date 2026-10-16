Прожиточный минимум в Ярославской области вырастет до 20,2 тысяч рублей
Правительство Ярославской области установило величину прожиточного минимума на 2027 год. На душу населения она составит 20 227 руб. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Евраев 14 октября. Новые значения вступят в силу с 1 января 2027 года.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне 22 047 руб., для пенсионеров — 17 395 руб., для детей — 19 620 руб.
В 2026 году прожиточный минимум на душу населения в регионе составляет 18 939 руб. Таким образом, с нового года он увеличится на 1 288 руб., или 6,8%. Для трудоспособных жителей рост составит 1 403 руб., для пенсионеров — 1 107 руб., для детей — 1 249 руб.
От величины прожиточного минимума зависят размеры ряда социальных пособий, выплат и доплат. В 2025 году этот показатель на душу населения в Ярославской области составлял 17 733 руб.