Прожиточный минимум в Ярославской области вырастет до 20,2 тысяч рублей

В 2026 году прожиточный минимум на душу населения в регионе составляет 18 939 руб. Таким образом, с нового года он увеличится на 1 288 руб., или 6,8%. Для трудоспособных жителей рост составит 1 403 руб., для пенсионеров — 1 107 руб., для детей — 1 249 руб.