В Воронеже отопление будут подключать в течение двух недель
С 15 октября в Воронеже начался новый отопительный сезон. Филиал АО «РИР Энерго» — «Воронежская генерация» приступил к переводу своих энергообъектов на зимнюю схему работы. Подключение тепла будет производиться поэтапно в течение двух недель в соответствии с графиками, согласованными с городской администрацией, сообщили в пресс-службе предприятия.
В первую очередь тепло подадут в социальные учреждения, а затем — в жилые дома. Всего «Воронежской генерации» предстоит подключить более 3,4 тыс. многоквартирных домов и почти 460 социальных объектов. В компании подчеркнули, что сроки подключения отопления зависят не только от работы энергетиков, но и от оперативности и слаженности управляющих организаций.
«В настоящее время наши специалисты включают насосные станции, дополнительные котлы на ТЭЦ, проводят наладку температурного и гидравлического режимов теплосетей»,— уточнили в пресс-службе.
По словам мэра Воронежа Сергея Петрина, вопросы по пуску тепла горожане могут адресовать управляющим организациям (УК) и городскому управлению ЖКХ.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в Нововоронеже отопительный сезон в этом году начался раньше, чем в областном центре с 5 октября тепло начали подавать в социальные учреждения, а с 12 октября — в жилой фонд, организации и на предприятия.