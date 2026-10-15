В Воронеже отопление будут подключать в течение двух недель

В первую очередь тепло подадут в социальные учреждения, а затем — в жилые дома. Всего «Воронежской генерации» предстоит подключить более 3,4 тыс. многоквартирных домов и почти 460 социальных объектов. В компании подчеркнули, что сроки подключения отопления зависят не только от работы энергетиков, но и от оперативности и слаженности управляющих организаций.