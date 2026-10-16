В Татарстане почти в три раза сократили финансирование гранта на обучение ИИ
При этом увеличили количество выплат учителям, которые ведут кружки по ИИ
В Татарстане общий объем финансирования гранта «Алгарыш в сфере ИИ» сократили со 100 млн руб. до 32,2 млн руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Также в два раза уменьшили максимальный размер расходов на оплату образовательных услуг для одного получателя гранта — с 6 млн до 3 млн руб.
При этом предельное количество выплат учителям, которые ведут детские кружки по искусственному интеллекту, увеличили с 239 до 501.