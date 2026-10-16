Врио главы Удмуртии: гособоронзаказ выполняется точно и своевременно
Доля производства товаров гражданского и двойного назначения — 27,6%
Доля производства товаров гражданского и двойного назначения на заводах Удмуртии составила 27,6% в первом квартале. Об этом заявила врио главы республики Ольга Абрамова на собрании промышленной ассоциации Удмуртии «Развитие» и регионального объединения работодателей «Развитие». По ее словам, гособоронзаказ выполняется точно и своевременно.
«Как бы трудно ни было, вы справляетесь — точно и в срок делаете оружие, необходимое для защиты мирных интересов нашей Родины <...> Параллельно вы продолжаете заниматься диверсификацией и наращиванием своей гражданской продукции»,— цитирует ее пресс-служба главы и правительства республики.
Среди такой продукции — медтехника, изделия для лифтостроения и автомобилестроения, нефтяной отрасли и др. «Мы готовы вкладываться в ваши начинания»,— заверила госпожа Абрамова. Она рассказала о возмещении затрат на НИОКРы и льготные займы регионального фонда развития промышленности.
Напомним, предприятия Удмуртии работают в условиях санкционного давления. В начале недели Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. Они затронули свыше 1,5 тыс. физлиц и организаций, включая 10 удмуртских предприятий. О влиянии новых санкций, адаптации рынка к ограничениям и росте оборонного экспорта «Ъ-Удмуртия» рассказал научный сотрудник удмуртского филиала Института экономики УрО РАН, кандидат экономических наук Степан Зимин.
Подробнее об этом читайте в материале «Новые санкции усложнят работу с контрагентами из третьих стран».