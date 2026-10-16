Врио главы Удмуртии: гособоронзаказ выполняется точно и своевременно

«Как бы трудно ни было, вы справляетесь — точно и в срок делаете оружие, необходимое для защиты мирных интересов нашей Родины <...> Параллельно вы продолжаете заниматься диверсификацией и наращиванием своей гражданской продукции»,— цитирует ее пресс-служба главы и правительства республики.