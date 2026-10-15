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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Удмуртия

«Новые санкции усложнят работу с контрагентами из третьих стран»

Экономист Степан Зимин — о влиянии новых санкций ЕС на предприятия Удмуртии
В начале недели Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. Они затронули свыше 1,5 тыс. физлиц и организаций, включая 10 удмуртских предприятий. Персональные ограничения наложили на гендиректора Ижевского радиозавода Константина Мерзлякова и руководителя мотозавода «Аксион-Холдинг» Геннадия Кудрявцева. О влиянии новых санкций на компании Удмуртии, адаптации рынка к ограничениям и росте оборонного экспорта «Ъ-Удмуртия» рассказал научный сотрудник удмуртского филиала Института экономики УрО РАН, кандидат экономических наук Степан Зимин.

Степан Зимин

«Большинство предприятий Удмуртии находятся под санкциями с 2022 года. Связей с европейской стороной у них давно нет: активы в европейской юрисдикции отсутствуют, финансирование оттуда не поступает. Прямых поставщиков и заказчиков с Запада также нет. Поэтому новые ограничения не нанесут критического ущерба хозяйственному процессу этих компаний и не ставят под угрозу выполнение гособоронзаказа.
Основное следствие новых санкций — усложнение работы с контрагентами из третьих стран, которые опасаются вторичных санкций. По моей оценке, экономический эффект от ограничений для Удмуртии будет минимальным.

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За последние пять лет санкции стали постоянным фактором внешней среды. Предприятия перешли к импортозамещению, перестройке кооперационных связей и диверсификации. В частности, доля гражданской продукции и продукции двойного назначения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) региона выросла с 26% в 2024 году до 27–29% к 2026-му. Объем отгруженной промышленной продукции к 2025 году увеличился до 1,4 трлн руб.
За эти годы предприятия нашли новые рынки сбыта. Экспортные рынки переориентировались на Казахстан, Беларусь, Индию, Узбекистан, Турцию, Китай и Кыргызстан. Некоторые заводы также работают со странами Африки, Азии и Ближнего Востока.
Оборонный экспорт из Удмуртии, предположительно, за 2022-2026 годы увеличился на 40-60%. Официальная статистика закрыта. Думаю, в ближайшие годы экспортный оборот в отрасли продолжит расти умеренными темпами. Это один из вариантов адаптации к перспективному сглаживанию гособоронзаказа.
Сейчас ЕС готовит 23-й пакет санкций, но по предприятиям ОПК санкционные списки почти исчерпаны. Вероятно, ограничения будут направлены на поставщиков из Китая, Турции и ОАЭ, а также на схемы обхода и персональные санкции для руководителей. Однако предприятия уже адаптировались к работе в условиях давления. Дальнейшие ограничения будут лишь увеличивать издержки, но вряд ли изменят траекторию развития отрасли и технологий в ней».
Главное. «Ъ-Удмуртия»