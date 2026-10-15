«Новые санкции усложнят работу с контрагентами из третьих стран»
Экономист Степан Зимин — о влиянии новых санкций ЕС на предприятия Удмуртии
В начале недели Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. Они затронули свыше 1,5 тыс. физлиц и организаций, включая 10 удмуртских предприятий. Персональные ограничения наложили на гендиректора Ижевского радиозавода Константина Мерзлякова и руководителя мотозавода «Аксион-Холдинг» Геннадия Кудрявцева. О влиянии новых санкций на компании Удмуртии, адаптации рынка к ограничениям и росте оборонного экспорта «Ъ-Удмуртия» рассказал научный сотрудник удмуртского филиала Института экономики УрО РАН, кандидат экономических наук Степан Зимин.
«Большинство предприятий Удмуртии находятся под санкциями с 2022 года. Связей с европейской стороной у них давно нет: активы в европейской юрисдикции отсутствуют, финансирование оттуда не поступает. Прямых поставщиков и заказчиков с Запада также нет. Поэтому новые ограничения не нанесут критического ущерба хозяйственному процессу этих компаний и не ставят под угрозу выполнение гособоронзаказа.
Основное следствие новых санкций — усложнение работы с контрагентами из третьих стран, которые опасаются вторичных санкций. По моей оценке, экономический эффект от ограничений для Удмуртии будет минимальным.
За последние пять лет санкции стали постоянным фактором внешней среды. Предприятия перешли к импортозамещению, перестройке кооперационных связей и диверсификации. В частности, доля гражданской продукции и продукции двойного назначения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) региона выросла с 26% в 2024 году до 27–29% к 2026-му. Объем отгруженной промышленной продукции к 2025 году увеличился до 1,4 трлн руб.
За эти годы предприятия нашли новые рынки сбыта. Экспортные рынки переориентировались на Казахстан, Беларусь, Индию, Узбекистан, Турцию, Китай и Кыргызстан. Некоторые заводы также работают со странами Африки, Азии и Ближнего Востока.
Оборонный экспорт из Удмуртии, предположительно, за 2022-2026 годы увеличился на 40-60%. Официальная статистика закрыта. Думаю, в ближайшие годы экспортный оборот в отрасли продолжит расти умеренными темпами. Это один из вариантов адаптации к перспективному сглаживанию гособоронзаказа.
Сейчас ЕС готовит 23-й пакет санкций, но по предприятиям ОПК санкционные списки почти исчерпаны. Вероятно, ограничения будут направлены на поставщиков из Китая, Турции и ОАЭ, а также на схемы обхода и персональные санкции для руководителей. Однако предприятия уже адаптировались к работе в условиях давления. Дальнейшие ограничения будут лишь увеличивать издержки, но вряд ли изменят траекторию развития отрасли и технологий в ней».