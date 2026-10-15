«Новые санкции усложнят работу с контрагентами из третьих стран»

Сейчас ЕС готовит 23-й пакет санкций, но по предприятиям ОПК санкционные списки почти исчерпаны. Вероятно, ограничения будут направлены на поставщиков из Китая, Турции и ОАЭ, а также на схемы обхода и персональные санкции для руководителей. Однако предприятия уже адаптировались к работе в условиях давления. Дальнейшие ограничения будут лишь увеличивать издержки, но вряд ли изменят траекторию развития отрасли и технологий в ней».