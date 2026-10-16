В Тамбове компания экс-зампреда городской думы Дорожкина построит дом за 390 млн
Московское ООО «Специализированный застройщик "ДОМ"» построит в Тамбове жилой дом на улице Советской, 183И. Как следует из проектной декларации, планируемый объем инвестиций составляет 390 млн руб. Руководитель застройщика, бывший заместитель председателя Тамбовской городской думы Альберт Дорожкин, одновременно выступает учредителем общества (ему принадлежит 51% долей) и возглавляет группу компаний (ГК) «Мегаполис». Генеральным подрядчиком на объекте станет ее структура — ООО «Строительная компания "Мегаполис"».
Общая площадь десятиэтажного кирпичного здания составит 5,5 тыс. кв. м, из которых 4,3 тыс. кв. м придутся на 81 квартиру (37 из них — однокомнатные, 44 — двухкомнатные). Строительные работы развернуты на арендованном земельном участке площадью 1,35 тыс. кв. м, находящемся в собственности индивидуальных предпринимателей Валерия Сайкина и Юлии Бирюковой. Разрешение на строительство выдано в сентябре 2026 года со сроком действия до сентября 2028 года. Завершить передачу квартир дольщикам инвестор рассчитывает до конца декабря 2028 года, а проектировщиком выступает ООО «АС-Нова».
По данным Rusprofile, ООО «СЗ "ДОМ"» было зарегистрировано в Москве в 2024 году для ведения деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Помимо Альберта Дорожкина, который владеет контрольной долей и также является управляющим компании, еще 49% акций принадлежит Ольге Дорожкиной. В 2025 году структура отработала с нулевой выручкой и чистой прибылью в размере 126 тыс. руб.
В сентябре ГК «Мегаполис» обнародовала проектную декларацию на вторую очередь строительства жилого комплекса комфорт-класса на улице Научной, 14/1 в Тамбове. Застройщиком этого объекта выступает подконтрольное Альберту Дорожкину ООО «Специализированный застройщик "ЖК-Рахманинов"», а подрядчиком — та же «Строительная компания "Мегаполис"».