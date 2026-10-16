В Тамбове компания экс-зампреда городской думы Дорожкина построит дом за 390 млн

Общая площадь десятиэтажного кирпичного здания составит 5,5 тыс. кв. м, из которых 4,3 тыс. кв. м придутся на 81 квартиру (37 из них — однокомнатные, 44 — двухкомнатные). Строительные работы развернуты на арендованном земельном участке площадью 1,35 тыс. кв. м, находящемся в собственности индивидуальных предпринимателей Валерия Сайкина и Юлии Бирюковой. Разрешение на строительство выдано в сентябре 2026 года со сроком действия до сентября 2028 года. Завершить передачу квартир дольщикам инвестор рассчитывает до конца декабря 2028 года, а проектировщиком выступает ООО «АС-Нова».