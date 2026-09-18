Дом в Тамбове за 441 млн построит фирма экс-зампреда гордумы Дорожкина

Размещена проектная декларация на второй этап строительства многоквартирного жилого дома комфорт-класса на улице Научной, 14/1 в Тамбове. Возведением объекта займется ООО «Специализированный застройщик "ЖК-Рахманинов"» (51% долей — у бывшего заместителя председателя Тамбовской городской думы Альберта Дорожкина), генеральным подрядчиком стало ООО «Строительная компания "Мегаполис"». Обе компании входят в ГК «Мегаполис», которую возглавляет господин Дорожкин. Объем инвестиций в проект оценивается почти в 441 млн руб.

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Согласно документации, на участке площадью 4,2 тыс. кв. м появится десятиэтажный двухподъездный кирпичный дом. Общая площадь здания составит 6,7 тыс. кв. м, из которых жилая — 5 тыс. кв. м. В доме запланировано 76 квартир: 18 однокомнатных, 34 двухкомнатных и 24 трехкомнатных.

Проект благоустройства территории включает детскую и спортивную зоны, велодорожки, места для отдыха взрослых, пандусы, площадку для сбора твердых коммунальных отходов, озеленение с высадкой деревьев и кустарников, а также 17 открытых гостевых машино-мест.

Разрешение на строительство региональное министерство градостроительства и архитектуры выдало в июле 2026 года со сроком действия до середины июля 2028-го. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на второй квартал 2028 года, а передать ключи дольщикам планируется не позднее 1 декабря 2028 года. Продажи ведутся с использованием счетов эскроу.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "ЖК-Рахманинов"» зарегистрировано в ноябре 2023 года в Москве. Компания ведет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Учредителями выступают бывший заместитель председателя Тамбовской городской думы Альберт Дорожкин (51%, также является управляющим) и Ольга Дорожкина (49%). Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. 2025 год застройщик завершил с нулевой выручкой и чистой прибылью 8,4 млн руб. ООО «Строительная компания "Мегаполис"» создано в мае 2016 года в Тамбове для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Директором и единственным учредителем является Павел Соломатин. В 2025 году компания выручила 593 млн, чистая прибыль достигла 10 млн руб.

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, ГК «Мегаполис» уже сдала 23 дома жилой площадью свыше 125 тыс. кв. м (среди завершенных проектов — ЖК «Гастелло», «Вернадский», «Рахманинов»). В стадии строительства у девелопера находятся четыре объекта на 20,7 тыс. кв. м со сроками ввода в 2027–2028 годах.

Вчера стало известно, что орловское ООО «Специализированный застройщик "Авилон-2"» опубликовало проектную декларацию на возведение жилого комплекса комфорт-класса «Счастье» стоимостью 2,1 млрд руб. Новостройка появится в Советском районе на Наугорском шоссе, 15. Генеральным подрядчиком заявлено ООО «Жилищная компания Авилон». Ввести объект в эксплуатацию девелопер намерен не позднее 30 сентября 2030 года.

Кабира Гасанова