Ульяновский завод «Росатом Ветролопасти» осваивает выпуск композитных судов
В 2026 году завод изготовил и успешно испытал два спортивнотуристических парусных катамарана вместимостью до 12 человек.
Завод «Росатом Ветролопасти» в Ульяновске, который является единственной в России площадкой серийного производства композитных лопастей для ветроустановок, осваивает новое направление — композитное судостроение. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских по итогам встречи с главой Композитного дивизиона Госкорпорации «Росатом» Александром Дмитриковым.
На предприятии налаживают серийное производство спасательных и служебных судов, шлюпок и катеров на базе унифицированной композитной платформы. В 2026 году завод изготовил и успешно испытал два спортивно-туристических парусных катамарана вместимостью до 12 человек. При их создании использовались высокопрочные материалы, произведенные композитным дивизионом «Росатома».
В перспективе «Росатом» и правительство Ульяновской области планируют содействовать в продвижении ульяновских композитных судов на рынке. Проект уже был представлен летом 2026 года на уровне правительства РФ — он вызвал интерес не только у отечественных, но и у иностранных партнеров.