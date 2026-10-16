Ульяновский завод «Росатом Ветролопасти» осваивает выпуск композитных судов

В перспективе «Росатом» и правительство Ульяновской области планируют содействовать в продвижении ульяновских композитных судов на рынке. Проект уже был представлен летом 2026 года на уровне правительства РФ — он вызвал интерес не только у отечественных, но и у иностранных партнеров.