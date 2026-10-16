В Кировской области ветеринарам будут компенсировать аренду жилья

Выплату смогут получать ветеринарные врачи, фельдшеры и лаборанты. Ее размер будет зависеть от состава семьи: до 10 тыс. руб. — для одиноко проживающих специалистов и семей из двух человек, до 12 тыс. руб. — для семей из трех человек и до 15 тыс. руб. — для семей из четырех и более человек.