В Кировской области ветеринарам будут компенсировать аренду жилья
В Кировской области введут ежемесячную компенсацию расходов на аренду жилья для сотрудников государственных ветеринарных учреждений. Соответствующий закон приняли в двух чтениях на пленарном заседании Законодательного собрания региона, сообщил пресс-центр правительства региона.
Выплату смогут получать ветеринарные врачи, фельдшеры и лаборанты. Ее размер будет зависеть от состава семьи: до 10 тыс. руб. — для одиноко проживающих специалистов и семей из двух человек, до 12 тыс. руб. — для семей из трех человек и до 15 тыс. руб. — для семей из четырех и более человек.
Компенсация покроет фактические расходы на аренду жилья по договору, но не выше установленных лимитов. На реализацию меры в проекте областного бюджета на следующий год предусмотрено 3 млн руб.