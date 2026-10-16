УФСБ по Кубани рассекретило документы о преступлениях служившего в СС военнопленного
УФСБ России по Краснодарскому краю опубликовало рассекреченные архивные документы о преступлениях немецкого военнопленного Гайнца Фрица Инзеля, служившего в дивизии СС «Мертвая голова». В 1949 году его приговорили к 25 годам лишения свободы за участие в зверствах на оккупированной территории СССР, однако в марте 1950 года неотбытый срок заменили выдворением за пределы страны.
Инзель родился в 1923 году и до пленения 8 мая 1945 года служил командиром артиллерийского орудия в дивизии СС «Мертвая голова». 12 ноября 1949 года оперативно-чекистский отдел Управления лагеря №148 МВД СССР в Краснодаре арестовал его по подозрению в участии в преступлениях германской армии против советских граждан.
30 ноября того же года военный трибунал войск МВД по Краснодарскому краю приговорил Инзеля к 25 годам исправительно-трудового лагеря. В марте 1950 года Военная коллегия Верховного суда СССР заменила оставшийся срок наказания выдворением за пределы СССР.
Согласно материалам дела, в августе 1942 года Инзель участвовал в уничтожении населенного пункта на Украине, расположенного примерно в 50 км от Кременчуга. Поселение было полностью разрушено во исполнение приказа немецкого командования о создании так называемой «мертвой зоны».
В числе опубликованных документов — постановление об аресте, опросный лист, показания военнопленных дивизии СС «Мертвая голова», справка об ущербе, причиненном немецкими войсками колхозам, организациям и предприятиям Харьковской области, обвинительное заключение и приговор в отношении Инзеля.