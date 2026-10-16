УФСБ по Кубани рассекретило документы о преступлениях служившего в СС военнопленного

УФСБ России по Краснодарскому краю опубликовало рассекреченные архивные документы о преступлениях немецкого военнопленного Гайнца Фрица Инзеля, служившего в дивизии СС «Мертвая голова». В 1949 году его приговорили к 25 годам лишения свободы за участие в зверствах на оккупированной территории СССР, однако в марте 1950 года неотбытый срок заменили выдворением за пределы страны.