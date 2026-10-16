В сентябре цены в Ставропольском крае по сравнению с августом выросли на 0,39%

Среди услуг снизилась стоимость санаторно-оздоровительных путевок и зарубежных туров, в частности в Турцию. На динамику повлияли сезонное снижение спроса на отдых в поздние осенние месяцы и расширение предложения пакетных туров с вылетом из региона. В то же время подорожали образовательные услуги, что связано с началом учебного года и увеличением расходов учреждений на содержание помещений, учебные материалы и оплату труда. Также выросла стоимость услуг нянь и домашних воспитателей на фоне нехватки кадров.