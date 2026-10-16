В сентябре цены в Ставропольском крае по сравнению с августом выросли на 0,39%
Потребительские цены в Ставропольском крае в сентябре 2026 года выросли на 0,39% по сравнению с августом. Наиболее заметно подорожали непродовольственные товары, рост цен на продукты питания был умеренным, а стоимость услуг практически не изменилась. При этом годовая инфляция в регионе замедлилась до 7,6%, но осталась выше общероссийского показателя в 6,4%, сообщили в Южном главном управлении Банка России.
Среди продовольственных товаров подорожали яйца и гречневая крупа. Рост цен на яйца в регуляторе объяснили увеличением спроса со стороны образовательных учреждений и переносом в стоимость продукции расходов производителей и поставщиков на ветеринарные препараты, обслуживание оборудования, упаковку и доставку. Гречка подорожала на фоне сокращения посевных площадей и сбора урожая в стране, а также увеличения затрат на транспортировку, хранение и упаковку.
В то же время плодоовощная продукция подешевела благодаря поступлению на рынок нового отечественного урожая. Снизились цены на лук, морковь, капусту, картофель и свеклу, а также яблоки, виноград и груши.
В непродовольственном сегменте подорожали моющие и чистящие средства после завершения летних акций и скидок в торговых сетях. Цены на ноутбуки и другие персональные компьютеры выросли из-за нехватки отдельных комплектующих на мировом рынке и ослабления рубля в летние месяцы. При этом подержанные иномарки подешевели на фоне увеличения поставок автомобилей с пробегом из азиатских стран.
Среди услуг снизилась стоимость санаторно-оздоровительных путевок и зарубежных туров, в частности в Турцию. На динамику повлияли сезонное снижение спроса на отдых в поздние осенние месяцы и расширение предложения пакетных туров с вылетом из региона. В то же время подорожали образовательные услуги, что связано с началом учебного года и увеличением расходов учреждений на содержание помещений, учебные материалы и оплату труда. Также выросла стоимость услуг нянь и домашних воспитателей на фоне нехватки кадров.
«За месяц цены в крае выросли сильнее, чем по России»,— сообщил управляющий отделением Ставрополь Южного главного управления Банка России Георгий Тикунов. По его словам, на сентябрьском заседании совет директоров регулятора сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, приостановив ее снижение. Очередное заседание по этому вопросу запланировано на 23 октября. Банк России намерен продолжать политику, направленную на снижение годовой инфляции до 4%.