Раис Татарстана предложил включить 90-летие Шаймиева в программу KazanForum-2027
Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил включить в программу Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum-2027» мероприятия, посвященные 90-летию первого президента республики Минтимера Шаймиева. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.
Господин Минниханов напомнил, что 2027 год в Татарстане объявлен Годом Минтимера Шаймиева. По его словам, первый президент республики стоял у истоков Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» и внес значительный вклад в развитие сотрудничества России с мусульманскими государствами.
«Важно отразить эту значимую дату в программе форума, чтобы подчеркнуть преемственность традиций диалога культур и укрепление партнерских связей между Россией и странами исламского мира», — заявил раис Татарстана.
KazanForum-2027 пройдет с 4 по 6 мая. В следующем году форум состоится в Татарстане в 18-й раз, на федеральном уровне — в пятый.