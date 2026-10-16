Раис Татарстана предложил включить 90-летие Шаймиева в программу KazanForum-2027

Господин Минниханов напомнил, что 2027 год в Татарстане объявлен Годом Минтимера Шаймиева. По его словам, первый президент республики стоял у истоков Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» и внес значительный вклад в развитие сотрудничества России с мусульманскими государствами.