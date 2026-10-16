От нового ресторана до иммерсивного ужина

Среди новинок — оливки с маринованными овощами, крудо из сибаса с апельсином и соленым лимоном, кускус с морепродуктами на гриле и соусом биск. Отдельное место в меню занял марокканский тажин в двух вариациях: с курицей, оливками и пряностями или с дорадо, тигровыми креветками и хариссой. На десерт — пьемонтский фундук с соленой карамелью, представленный в трех текстурах: в виде мусса, бисквита и пралине.