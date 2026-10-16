От нового ресторана до иммерсивного ужина
Все самые вкусные новинки Петербурга в «Блокноте гурмана» — еженедельном гастрономическом обзоре «Стиль жизни Коммерсантъ»
«Лавраки»: открытие
Команда Duo Band открывает «Лавраки» (Lavraki — греч. «морской окунь») — фантазийный ресторан средиземноморской кухни. В меню объединились итальянская паста, восточные блюда на живом огне, греческие лепешки из дровяной печи и намазки к ним то ли из Греции, то ли из Турции, дикая рыба из Египта и Марокко, испанский осьминог, французская и португальская выпечка.
В центре ресторана — ледник со свежей рыбой и морепродуктами: гости могут их выбрать и заказать способ приготовления по своему вкусу. Внушительную часть блюд готовят на открытом огне, а в итальянской дровяной печи пекут греческие лепешки, запекают креветки с хариссой и яблочный тарт татен.
«Выбирая между национальностями кухонь, мы не хотели привязываться к какому-то одному региону или стране, потому что разнообразие слишком велико и манит нас»,— объясняет Дмитрий Блинов.
Команду возглавляет зарекомендовавший себя во Frantsuza Bistrot тандем: Иван Фролухин отвечает за кухню, Александр Попов — за гостеприимство и фирменный сервис Duo Band.
Futurist: обновленное меню
Ресторан Futurist встречает осень обновленным меню от шеф-повара Ильи Чубрика. В основе — сезонные продукты, контраст текстур и авторский взгляд на знакомые блюда. В меню соседствуют средиземноморские мотивы, азиатские акценты и насыщенные вкусы.
Начать предлагают с карпаччо из говядины с руколой и пармезаном, бурраты с кунжутным соусом и свежими узбекскими томатами, а продолжить — паштетом из куриной печени с вареньем из черной смородины и колотым фундуком или тартаром из лосося с авокадо, красной икрой и соусом юдзу. Дополняет раздел нисуаз с тунцом конфи — классика с акцентом на качество ингредиентов.
В основных блюдах — баланс комфорта и гастрономических экспериментов. Шницель из индейки подают с узбекскими томатами и соусом тоннато, томленую говяжью щеку — с кремом из батата и вешенками. Среди необычных сочетаний — орзо с тунцом конфи и соусом из ндуи, а также гребешок на гриле с трюфельным пюре, белыми грибами и соусом из пармезана.
Финальный аккорд — десерт с характером от шеф-кондитера Маргариты Арзамазовой: кофейный баскский чизкейк с муссом маскарпоне.
jidai: Япония глазами пяти шефов
22 октября в петербургском jidai (япон. «эра») пройдет первый гастрономический ужин в истории ресторана. Алексей Когай, Владимир Ким, Михаил Чагай, Артур Пан и Георгий Сан объединят свои блюда в сет из семи подач. Владимир Ким, много лет работавший в дубайских Okku, Zuma и Mimi Kakushi, теперь присоединился к команде Алексея Когая и зимой возглавит омакасе-проект jidai table в нижнем зале ресторана.
Идея совместного ужина появилась после путешествия команды по Японии. Шефы посещали рынки и рестораны, знакомились с продуктами, техниками и сочетаниями, а по возвращении решили поделиться находками с гостями jidai. Каждый предложил собственные блюда — получилось меню, отражающее общее гастрономическое видение команды.
На закуску — усузукури мадай (традиционное японское блюдо — тонкая нарезка из сырой рыбы мадай) и виноград, а также морской гребешок хотатэ с фейхоа и белым трюфелем. Далее лапша удон с ментайко. В качестве основных блюд — кани (краб) и кумкват в черном перце; охио в мисо-юзу и томаты; мясо вагю с лисичками и черным трюфелем. На десерт — миндальный бисквит с грушей и соленой карамелью.
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg: иммерсивный ужин
23 октября в Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg состоится иммерсивный ужин «Медный всадник. Наследие А. С. Пушкина». В исторических интерьерах дворца Лобанова-Ростовского оживут сюжеты трех произведений Пушкина, а театральное действие станет частью светского вечера с гастрономическим сопровождением. Особое место в постановке займут костюмы, предоставленные Всероссийским музеем А. С. Пушкина.
Постановка режиссера Марии Милютиной перенесет гостей в Петербург XIX века — накануне знаменитого наводнения 1824 года. Вместо привычного разделения на сцену и зал зрители окажутся внутри истории, где классические сюжеты получат современное театральное прочтение. Визуальную часть спектакля дополнят костюмы из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина — те самые, что использовались при создании фильма «Пророк» (2025).
Гастрономическим продолжением вечера станет ужин из пяти курсов от главного шеф-повара отеля Луки Де Астиса с винным сопровождением от шеф-сомелье Игоря Смирнова.
KIRA: новые вкусы сезона
В ресторане KIRA обновили меню к холодному сезону. В центре внимания — насыщенные вкусы, ароматные специи и гастрономические традиции разных берегов Средиземного моря.
Среди новинок — оливки с маринованными овощами, крудо из сибаса с апельсином и соленым лимоном, кускус с морепродуктами на гриле и соусом биск. Отдельное место в меню занял марокканский тажин в двух вариациях: с курицей, оливками и пряностями или с дорадо, тигровыми креветками и хариссой. На десерт — пьемонтский фундук с соленой карамелью, представленный в трех текстурах: в виде мусса, бисквита и пралине.
В барной карте осень раскрывается через сочетания цитрусовых, специй и ягод. Здесь появились какао по-средиземноморски на основе кэроба, апельсиновый раф с гвоздикой и анисом, горячий сидр с запеченным яблоком и два вида глинтвейна — с малиной и безалкогольный с клюквой. Дополняют обновление молочный коктейль «Печеное яблоко с корицей» и лимонад «Пряный апельсин».
«48 Стульев»: новая глава
После 15 лет работы на Рубинштейна «48 Стульев» прощаются с легендарным адресом: в ноябре проект переедет на улицу Жуковского и начнет новую главу — теперь в формате современного городского кабака.
Команда делает акцент на барную концепцию, но кухня также сохранится — в формате, подходящем на каждый день.
Новую локацию спроектировала архитектор Ксана Шкинч. В интерьере появятся новые детали, но и сохранятся те, которые запомнились каждому: фирменные абажуры, фотографии в рамах и сцена. А вот белые скатерти останутся в прошлом.
До конца октября старый зал продолжит принимать гостей, и каждому из них вручат конверт с подарком, но вскрыть его можно будет только в новом пространстве.