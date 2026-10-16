Обвиняемый в убийстве криптобизнесмена Новака умер в петербургском СИЗО

Роман Новак занимался криптовалютным бизнесом и развивал приложение Fintopio для переводов. До переезда в ОАЭ он был осужден в России за мошенничество. В ноябре 2025 года по делу об убийстве супругов задержали нескольких человек, однако обвинения в убийстве предъявили Шахту, Шарыпову и Далекину.