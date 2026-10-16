Обвиняемый в убийстве криптобизнесмена Новака умер в петербургском СИЗО
Трое фигурантов признали вину, расследование в отношении одного из них завершено
В петербургском следственном изоляторе скончался Владимир Далекин, один из трех обвиняемых по делу об убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его супруги Анны в Объединенных Арабских Эмиратах. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом 16 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя первого управления по расследованию особо важных дел петербургского главка СК Юрия Яшкова.
По словам господина Яшкова, расследование в отношении другого фигуранта дела — Юрия Шарыпова — завершено. В ближайшее время материалы с утвержденным обвинительным заключением планируют направить в суд. Следователь также сообщил, что все трое обвиняемых признали вину.
Третьим фигурантом дела является Константин Шахт. В ноябре 2025 года Октябрьский районный суд Петербурга арестовал всех троих. Им предъявили обвинение в убийстве двух человек группой лиц из корыстных побуждений. Как ранее писал «Ъ», при избрании меры пресечения Далекин полностью признал вину, Шарыпов — частично, а Шахт ее отрицал.
По версии следствия, Роман и Анна Новак пропали 2 октября 2025 года после того, как отправились на встречу с предполагаемыми инвесторами в городе Хатта в ОАЭ. Последним, кто видел супругов, был их личный водитель. Как сообщалось ранее, за освобождение пары требовали крупный выкуп, однако получить деньги не удалось.
По версии правоохранительных органов, преступники рассчитывали получить доступ к криптовалютным активам бизнесмена. Сообщалось, что после того как злоумышленники не смогли получить средства, супругов убили, а их тела спрятали в пустыне.
Роман Новак занимался криптовалютным бизнесом и развивал приложение Fintopio для переводов. До переезда в ОАЭ он был осужден в России за мошенничество. В ноябре 2025 года по делу об убийстве супругов задержали нескольких человек, однако обвинения в убийстве предъявили Шахту, Шарыпову и Далекину.