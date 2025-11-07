Трейдера Новака и его жену похитили в ОАЭ для вымогательства криптовалюты

По данным МВД России, причиной похищения криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ стало вымогательство криптовалюты. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Новак и его жена Анна

Фото: Соцсети Романа Новака Роман Новак и его жена Анна

Фото: Соцсети Романа Новака

По информации СКР, 2 октября супруги собирались встретиться с инвесторами в городе Хатта. После приезда на место переговоров на связь они больше не выходили. Сообщники помогли злоумышленникам арендовать автомобили и помещение, в котором удерживали пару, следует из заявления госпожи Волк.

По информации «Фонтанки», злоумышленники полагали, что на криптокошельке господина Новака лежали миллиарды долларов, однако он оказался пустым. После этого пару убили, их тела закопали в пустыне, сообщили в МВД.

СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух или более человек. Фигуранты задержаны сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском краях.

Роман Новак создал приложение для быстрых криптовалютных переводов Fintopio. Разработчика обвиняли в хищении $500 млн, собранных у иностранных инвесторов.