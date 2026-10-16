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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Татарстане на покупку квартир для детей-сирот выделили 394,9 млн рублей

Всего планируют приобрести 87 жилых помещений в 11 районах республики
В Татарстане на покупку 87 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделили 394,9 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по закупкам.
В Татарстане на покупку квартир для детей-сирот выделили 394,9 млн рублей

В Татарстане на покупку квартир для детей-сирот выделили 394,9 млн рублей

Егор Снетков / Коммерсантъ

Больше всего квартир планируют приобрести в Набережных Челнах — 20 помещений, Нижнекамском районе — 16 и Мензелинском районе — 13. Остальные квартиры закупят в Агрызском, Алексеевском, Арском, Атнинском, Лаишевском, Новошешминском, Рыбно-Слободском и Сармановском районах.
Площадь каждой из них должна составлять от 24 до 36 кв. м. Жилье должно иметь чистовую отделку, отдельные кухню и санузел. Не допускается приобретение квартир в цокольных и полуподвальных этажах, аварийных домах и зданиях, подлежащих сносу. Гарантийный срок должен составлять не менее двух лет.
Заказчиком выступает Министерство земельных и имущественных отношений республики.
Анна Кайдалова