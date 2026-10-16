В Татарстане на покупку квартир для детей-сирот выделили 394,9 млн рублей

Площадь каждой из них должна составлять от 24 до 36 кв. м. Жилье должно иметь чистовую отделку, отдельные кухню и санузел. Не допускается приобретение квартир в цокольных и полуподвальных этажах, аварийных домах и зданиях, подлежащих сносу. Гарантийный срок должен составлять не менее двух лет.